На всю жизнь: Московские молодожёны отказались от колец в пользу кристаллов в пальцах
SHOT: В Москве новобрачные вживили в пальцы кристаллы вместо обручальных колец
Новобрачные Павел и Анастасия в момент предложения. Обложка © SHOT
В Москве пара новобрачных — 22-летний Павел и 19-летняя Анастасия — решила обойтись без обручальных колец и вместо них вживить в безымянные пальцы кристаллы. Кадры уникальной церемонии показывает SHOT. Ребята хотели не тратить слишком много денег на торжество и стремились проявить индивидуальность.
На видео запечатлён момент предложения. Павел, как и положено, встал на одно колено, а Анастасия с восторгом сказала ему да. После процедуры пара показала, как кристаллы смотрятся уже в пальцах.
Новобрачные Павел и Анастасия в момент предложения. Видео © SHOT
Не все очевидцы оценили этот поступок. Некоторые обеспокоены тем, что при проколах на кистях рук могут быть повреждены нервы и сосуды. И это не говоря о том, что раны могут заживать по два месяца, сильно болеть, и в них может быть занесена инфекция.
Тем, кто планирует всё же провести свадебное торжество, да ещё и на природе, нужно быть аккуратными. Что нужно предусмотреть для подобного мероприятия, читайте в материале Life.ru.