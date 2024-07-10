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9 июля, 21:08

На всю жизнь: Московские молодожёны отказались от колец в пользу кристаллов в пальцах

SHOT: В Москве новобрачные вживили в пальцы кристаллы вместо обручальных колец

Новобрачные Павел и Анастасия в момент предложения. Обложка © SHOT

Новобрачные Павел и Анастасия в момент предложения. Обложка © SHOT

В Москве пара новобрачных — 22-летний Павел и 19-летняя Анастасия — решила обойтись без обручальных колец и вместо них вживить в безымянные пальцы кристаллы. Кадры уникальной церемонии показывает SHOT. Ребята хотели не тратить слишком много денег на торжество и стремились проявить индивидуальность.

На видео запечатлён момент предложения. Павел, как и положено, встал на одно колено, а Анастасия с восторгом сказала ему да. После процедуры пара показала, как кристаллы смотрятся уже в пальцах.

Новобрачные Павел и Анастасия в момент предложения. Видео © SHOT

Не все очевидцы оценили этот поступок. Некоторые обеспокоены тем, что при проколах на кистях рук могут быть повреждены нервы и сосуды. И это не говоря о том, что раны могут заживать по два месяца, сильно болеть, и в них может быть занесена инфекция.

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Тем, кто планирует всё же провести свадебное торжество, да ещё и на природе, нужно быть аккуратными. Что нужно предусмотреть для подобного мероприятия, читайте в материале Life.ru.

Анатолий Симоненко
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