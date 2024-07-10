Юрист назвал причину, которая грозит Навальной экстрадицией в Россию

Вдова Алексея Навального* Юлия вряд ли будет экстрадирована в Россию, несмотря на заочный арест. Об этом RT рассказал юрист Илья Ремесло.

Однако такую возможность исключать нельзя, если вскроются махинации Юлии Навальной в Anti-Corruption Foundation (ACF), подчеркнул эксперт.

"Ничего не изменится. Может быть, проведут с ней одну беседу, а нашим органам отправят формальный отказ на экстрадицию. Проблемы у неё могут возникнуть только в том случае, если она начнёт нарушать законодательство той страны, в которой находится. Например, власти США обратят внимание на махинации в Anti-Corruption Foundation", — рассказал Ремесло.

Напомним, Басманный районный суд Москвы предъявил обвинение Юлии Навальной в участии в экстремистском сообществе, заочно её арестовал и объявил в розыск. Срок заключения будет отсчитываться с момента экстрадиции Навальной или с момента её задержания на территории РФ.