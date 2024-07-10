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9 июля, 22:26

Юрист назвал причину, которая грозит Навальной экстрадицией в Россию

Юрист Ремесло: Юлию Навальную могут экстрадировать в РФ за махинации в ACF

Вдова Алексея Навального* Юлия вряд ли будет экстрадирована в Россию, несмотря на заочный арест. Об этом RT рассказал юрист Илья Ремесло.

Однако такую возможность исключать нельзя, если вскроются махинации Юлии Навальной в Anti-Corruption Foundation (ACF), подчеркнул эксперт.

"Ничего не изменится. Может быть, проведут с ней одну беседу, а нашим органам отправят формальный отказ на экстрадицию. Проблемы у неё могут возникнуть только в том случае, если она начнёт нарушать законодательство той страны, в которой находится. Например, власти США обратят внимание на махинации в Anti-Corruption Foundation", — рассказал Ремесло.

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Напомним, Басманный районный суд Москвы предъявил обвинение Юлии Навальной в участии в экстремистском сообществе, заочно её арестовал и объявил в розыск. Срок заключения будет отсчитываться с момента экстрадиции Навальной или с момента её задержания на территории РФ.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yulia_navalnaya

Анатолий Симоненко
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