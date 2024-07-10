"Не слишком далеко": Названа дата долгожданного продолжения "Шрека"

В свет выйдет новая, пятая часть "Шрека". Это произойдёт 1 июля 2026 года. Такой анонс сделала компания DreamWorks в соцсети X.

Анонс пятой части "Шрека" от компании DreamWorks. Видео © X / Dreamworks

"Не слишком далеко, далеко… "Шрек-5" выйдет в кинотеатры 1 июля 2026 года с Майком Майерсом, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас", — пообещали представители компании.