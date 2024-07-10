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9 июля, 22:01

"Не слишком далеко": Названа дата долгожданного продолжения "Шрека"

DreamWorks анонсировал выход пятой части "Шрека" в июле 2026 года

В свет выйдет новая, пятая часть "Шрека". Это произойдёт 1 июля 2026 года. Такой анонс сделала компания DreamWorks в соцсети X.

Анонс пятой части "Шрека" от компании DreamWorks. Видео © X / Dreamworks

"Не слишком далеко, далеко… "Шрек-5" выйдет в кинотеатры 1 июля 2026 года с Майком Майерсом, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас", — пообещали представители компании.

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О запуске разработки пятой части "Шрека" стало известно ещё 5 апреля 2023 года. Тогда об этом рассказал креативный партнёр компании Кристофер Меледандри.

Обложка ©

X / Dreamworks

Анатолий Симоненко
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