"Не слишком далеко": Названа дата долгожданного продолжения "Шрека"
DreamWorks анонсировал выход пятой части "Шрека" в июле 2026 года
В свет выйдет новая, пятая часть "Шрека". Это произойдёт 1 июля 2026 года. Такой анонс сделала компания DreamWorks в соцсети X.
Анонс пятой части "Шрека" от компании DreamWorks. Видео © X / Dreamworks
"Не слишком далеко, далеко… "Шрек-5" выйдет в кинотеатры 1 июля 2026 года с Майком Майерсом, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас", — пообещали представители компании.
О запуске разработки пятой части "Шрека" стало известно ещё 5 апреля 2023 года. Тогда об этом рассказал креативный партнёр компании Кристофер Меледандри.
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X / Dreamworks