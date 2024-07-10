Меры приняты: США испугались саботажа на военных базах в Европе

На военных базах США в Европе усилили меры безопасности из-за угрозы саботажа. Об этом сообщил телеканал CNN, отметив о полученных американской разведкой данных о нанятых Россией лицах, которые собирались организовать серию атак.

Конкретные причины усиления мер командование США в Европе изданию назвать отказалось. Там указали, что повышение бдительности связано "не с какой-то одной угрозой, а с комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил".