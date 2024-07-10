Меры приняты: США испугались саботажа на военных базах в Европе
CNN: США усилили безопасность на военных базах в Европе из-за угрозы саботажа
На военных базах США в Европе усилили меры безопасности из-за угрозы саботажа. Об этом сообщил телеканал CNN, отметив о полученных американской разведкой данных о нанятых Россией лицах, которые собирались организовать серию атак.
Конкретные причины усиления мер командование США в Европе изданию назвать отказалось. Там указали, что повышение бдительности связано "не с какой-то одной угрозой, а с комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил".
Ранее стало известно, что США завершили вывод военных с базы в столице Нигера. Однако американские военные всё ещё остаются в стране, в частности, речь идёт о базе в городе Агадесе.
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