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9 июля, 22:37

Меры приняты: США испугались саботажа на военных базах в Европе

CNN: США усилили безопасность на военных базах в Европе из-за угрозы саботажа

На военных базах США в Европе усилили меры безопасности из-за угрозы саботажа. Об этом сообщил телеканал CNN, отметив о полученных американской разведкой данных о нанятых Россией лицах, которые собирались организовать серию атак.

Конкретные причины усиления мер командование США в Европе изданию назвать отказалось. Там указали, что повышение бдительности связано "не с какой-то одной угрозой, а с комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил".

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Ранее стало известно, что США завершили вывод военных с базы в столице Нигера. Однако американские военные всё ещё остаются в стране, в частности, речь идёт о базе в городе Агадесе.

Обложка ©

Unsplash / Joel Rivera-Camacho

Артур Лапсаков
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