США завершили вывод военных с базы в столице Нигера
AFP: США вывели свои силы с базы в столице Нигера Ниамее
США завершили вывод военных с базы в столице Нигера. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rich Carey
Американские силы завершили вывод своих сил с военной базы в столице Нигера Ниамее. Об этом пишет агентство AFP, в распоряжении которого оказалось совместное коммюнике двух стран.
"Министерство обороны Республики Нигер и Министерство обороны США объявляют, что вывод американских сил и оборудования с авиационной базы 101 в Ниамее отныне завершён", — цитирует агентство заявление.
Тем временем на территории Нигера всё ещё остаются американские военные. Речь идёт о базе в городе Агадесе на севере страны. Планируется, что США выведут оттуда своих солдат до 15 сентября.
Напомним, в марте новые власти Нигера разорвали военное соглашение с США. Сообщалось, что солдаты американского контингента должны будут покинуть африканскую страну вслед за своими французскими коллегами. Вместе с тем в марте в Нигер прибыли российские военные инструкторы для обучения местных военных применению зенитных комплексов и борьбе с терроризмом. Известно, что специалисты из России находятся на территории базы в Нигере вместе с американскими военными. В мае Пентагон заявил, что США придётся вывести свои войска из Нигера.