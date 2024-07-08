США завершили вывод военных с базы в столице Нигера

Американские силы завершили вывод своих сил с военной базы в столице Нигера Ниамее. Об этом пишет агентство AFP, в распоряжении которого оказалось совместное коммюнике двух стран.

"Министерство обороны Республики Нигер и Министерство обороны США объявляют, что вывод американских сил и оборудования с авиационной базы 101 в Ниамее отныне завершён", — цитирует агентство заявление.