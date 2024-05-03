Российские инструкторы в Нигере заставили понервничать американских военных
РИАН: Солдаты США в Нигере объявили повышенную готовность из-за специалистов РФ
Военные Соединённых Штатов в Нигере объявили режим повышенной готовности из-за размещения российских специалистов на одной базе с ними. Об этом сообщает РИА "Новости".
Известно, что российские инструкторы, которые прибыли в Нигер для обучения местных военных применению зенитных комплексов и борьбе с терроризмом, размещены в отдельном комплексе. Они не имеют доступа к помещениям и оборудованию США, а также не пересекаются с американскими военными.
Там же несут службу около 150 итальянских военных и 100 немцев, которые ведут себя весьма спокойно и совершают утреннюю пробежку возле российских специалистов, чего нельзя сказать об американцах.
"Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках, бронежилетах и крайне нервно себя ведут", — сообщил агентству источник в силовых структурах африканской страны.
О том, что российские военные инструкторы прибыли в Нигер, стало известно 12 апреля. Всего в столицу республики прибыло 100 специалистов из РФ. Они обучат местных военных применению зенитных комплексов и борьбе с терроризмом. Известно, что специалисты из России находятся на территории базы в Нигере вместе с американскими военными. Они пробудут там до вывода США своего контингента из этой африканской страны.
Shutterstock / FOTODOM