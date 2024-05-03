Российские инструкторы в Нигере заставили понервничать американских военных

Военные Соединённых Штатов в Нигере объявили режим повышенной готовности из-за размещения российских специалистов на одной базе с ними. Об этом сообщает РИА "Новости".

Известно, что российские инструкторы, которые прибыли в Нигер для обучения местных военных применению зенитных комплексов и борьбе с терроризмом, размещены в отдельном комплексе. Они не имеют доступа к помещениям и оборудованию США, а также не пересекаются с американскими военными.

Там же несут службу около 150 итальянских военных и 100 немцев, которые ведут себя весьма спокойно и совершают утреннюю пробежку возле российских специалистов, чего нельзя сказать об американцах.