Шеф Пентагона объявил о выводе войск США из Нигера

США придётся вывести свои войска из Нигера, об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер", — сказал министр обороны, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям американского Сената.