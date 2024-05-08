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8 мая, 16:06

Шеф Пентагона объявил о выводе войск США из Нигера

США придётся вывести свои войска из Нигера, об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер", — сказал министр обороны, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям американского Сената.

В столице Нигера подняли российские флаги
В столице Нигера подняли российские флаги

Напомним, что новые власти Нигера разорвали военное соглашение с США в середине марта этого года. Теперь солдаты американского контингента должны будут покинуть африканскую страну вслед за своими французскими коллегами. При этом в марте в Нигер прибыли российские военные инструкторы. Они обучат местных военных применению зенитных комплексов и борьбе с терроризмом. Известно, что специалисты из России находятся на территории базы в Нигере вместе с американскими военными.

Российские инструкторы в Нигере заставили понервничать американских военных
Российские инструкторы в Нигере заставили понервничать американских военных
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Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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