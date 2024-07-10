К Новому году подорожает сильнее: Россиянам назвали причину взлёта цен на красную икру

Возросшая стоимость красной икры в России связана со свежим "урожаем". Президент Союза осетроводов Александр Новиков сравнил этот процесс с ценой на первые арбузы.

"Речь идёт о свежей икре, выловленной уже в 2024 году. Это как первые арбузы — потому и дорогая. А у икры вылова 2023 года цена не так сильно выросла, я даже видел снижение", — приводит слова Новикова Kp.ru.

Начавшийся зимой рост цен на икру 2023 года продолжается в связи с малым количеством идущей к берегу красной рыбы в этом году. Что, впрочем, ожидалось, ведь, как объясняет председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, тучные и бедные годы по добыче рыбы чередуются и прошлый был одним из самых обильных по вылову лососёвых.

Несмотря на эти факторы, торговые сети всё же завышают стоимость красной икры, думая, что перед Новым годом можно поднять цены ещё сильнее.