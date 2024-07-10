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10 июля, 00:21

Стало известно, как США 30 лет назад хотели тайно готовить Украину к членству в НАТО

Рассекречен документ о планах США в 1994 году подготовить Киев к членству в НАТО

Совет национальной безопасности Белого дома собирался ещё в 1994 году втайне организовать подготовку Киева к вступлению в НАТО. Об этом стало известно из рассекреченных документов американского правительства.

По данным документа за авторством экс-советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка, США должны были поддержать стремление Украины и прибалтийских республик стать частью НАТО, чтобы обезопасить их от влияния Москвы. Но это должно было делаться тайно, так как Россия чувствительна в этом вопросе.

Однако в Вашингтоне рассматривали возможность установления "юридически оформленных" отношений с РФ, которые "могли бы обрести форму договора". По мнению США, эти отношения могли создать механизм для консультаций НАТО и России по военным операциям альянса. Но вот наделить Москву правом вето касаемо решений НАТО в Вашингтоне не стремились.

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Ранее из других рассекреченных документов стало известно, что экс-лидер США Билл Клинтон ещё в 1997 году, встретившись с бывшим президентом РФ Борисом Ельциным, пообещал, что НАТО не станет угрозой для России.

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Shutterstock / FOTODOM / Hodim

Анатолий Симоненко
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