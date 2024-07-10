Стало известно, как США 30 лет назад хотели тайно готовить Украину к членству в НАТО

Совет национальной безопасности Белого дома собирался ещё в 1994 году втайне организовать подготовку Киева к вступлению в НАТО. Об этом стало известно из рассекреченных документов американского правительства.

По данным документа за авторством экс-советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка, США должны были поддержать стремление Украины и прибалтийских республик стать частью НАТО, чтобы обезопасить их от влияния Москвы. Но это должно было делаться тайно, так как Россия чувствительна в этом вопросе.

Однако в Вашингтоне рассматривали возможность установления "юридически оформленных" отношений с РФ, которые "могли бы обрести форму договора". По мнению США, эти отношения могли создать механизм для консультаций НАТО и России по военным операциям альянса. Но вот наделить Москву правом вето касаемо решений НАТО в Вашингтоне не стремились.