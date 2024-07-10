Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 03:20

На двоих по сотке: Назван топ мест для шикарного отдыха за 200 тысяч рублей

Замглавы АТА Мкртчян: В России за 200 тысяч рублей можно устроить шикарный отдых

Устроить хороший отдых на двоих можно и с бюджетом в 200 тысяч рублей. Самые подходящие варианты перечислил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, его слова приводит RT.

За рубежом за такую сумму можно отдохнуть в одном из лучших отелей Египта, неделю шиковать в пятизвёздочном отеле Турции, оказаться в Таиланде в гостинице с четырьмя звёздами и включёнными в проживание завтраками. А если полететь туда из Владивостока или Красноярска — вообще забронировать "пять звёзд" из-за более дешёвого перелёта. Кроме того, за эту цену раскроется Белоруссия.

Но шикарный отдых можно устроить и в России, если не учитывать дорогу, но устроить себе комфортное проживание с завтраками, добавил эксперт.

Россиянам назвали топ-5 стран, где можно бюджетно отдохнуть летом
Россиянам назвали топ-5 стран, где можно бюджетно отдохнуть летом

А ранее был составлен топ курортов, куда массово хлынули россияне вместо подорожавшей Турции. Для этого были выбраны горные посёлки, скромные российские города и ожидаемая заграница.

Обложка ©

Freepik / lookstudio

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров