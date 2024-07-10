На двоих по сотке: Назван топ мест для шикарного отдыха за 200 тысяч рублей

Устроить хороший отдых на двоих можно и с бюджетом в 200 тысяч рублей. Самые подходящие варианты перечислил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, его слова приводит RT.

За рубежом за такую сумму можно отдохнуть в одном из лучших отелей Египта, неделю шиковать в пятизвёздочном отеле Турции, оказаться в Таиланде в гостинице с четырьмя звёздами и включёнными в проживание завтраками. А если полететь туда из Владивостока или Красноярска — вообще забронировать "пять звёзд" из-за более дешёвого перелёта. Кроме того, за эту цену раскроется Белоруссия.

Но шикарный отдых можно устроить и в России, если не учитывать дорогу, но устроить себе комфортное проживание с завтраками, добавил эксперт.