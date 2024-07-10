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10 июля, 02:39

В Госдуме допустили блокировку WhatsApp в России

Депутат Свинцов: WhatsApp могут заблокировать из-за угрозы безопасности России

Вопрос о блокировке WhatsApp кроется не столько в масштабах, сколько в применении законов. Об этом "Ленте.ру" рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он предположил, что на "непонятных серверах" хранится множество документов и "чувствительных переписок", что несёт угрозу государству в целом, ведь западные спецслужбы получают доступ к огромному объёму информации. Этот вред может быть не столь заметен, объяснил парламентарий.

"Эта информация может казаться малозначительной, но это очень серьёзно. Что касается блокировки WhatsApp, я считаю, что такое решение государством может быть принято", — пояснил Свинцов.

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Напомним, глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что решения о блокировке мессенджера WhatsApp в РФ на данный момент нет, однако рано или поздно его работу могут ограничить. В Москве призывают разработчиков сотрудничать с властями России в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Анатолий Симоненко
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