В Госдуме допустили блокировку WhatsApp в России
Депутат Свинцов: WhatsApp могут заблокировать из-за угрозы безопасности России
Вопрос о блокировке WhatsApp кроется не столько в масштабах, сколько в применении законов. Об этом "Ленте.ру" рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Он предположил, что на "непонятных серверах" хранится множество документов и "чувствительных переписок", что несёт угрозу государству в целом, ведь западные спецслужбы получают доступ к огромному объёму информации. Этот вред может быть не столь заметен, объяснил парламентарий.
"Эта информация может казаться малозначительной, но это очень серьёзно. Что касается блокировки WhatsApp, я считаю, что такое решение государством может быть принято", — пояснил Свинцов.
Напомним, глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что решения о блокировке мессенджера WhatsApp в РФ на данный момент нет, однако рано или поздно его работу могут ограничить. В Москве призывают разработчиков сотрудничать с властями России в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
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