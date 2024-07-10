Запуск европейской ракеты увидели жители России и Белоруссии

Жители нескольких российских регионов стали свидетелями светящегося объекта в небе. В Сети тут же появились фото и видео с ним.

Неизвестный объект было видно из Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Этот же объект видели на Украине и в Белоруссии. В ряде СМИ уже предположили, что это европейская ракета-носитель Ariane 6, первый запуск которой прошёл вечером 9 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане.