Киев вновь замолит США снять запрет на удары по РФ

Находящаяся в Вашингтоне на саммите НАТО украинская делегация будет просить власти США снять запрет на удары американским оружием вглубь территории России. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чиновник сообщил газете Politico: спустя несколько месяцев пустых просьб этот вопрос вновь поднимут на встречах с администрацией США.