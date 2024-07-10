Киев вновь замолит США снять запрет на удары по РФ
Politico: Украина на саммите НАТО вновь попросит США разрешить удары по России
Находящаяся в Вашингтоне на саммите НАТО украинская делегация будет просить власти США снять запрет на удары американским оружием вглубь территории России. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Чиновник сообщил газете Politico: спустя несколько месяцев пустых просьб этот вопрос вновь поднимут на встречах с администрацией США.
В преддверии саммита координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон не менял позицию насчёт таких ударов. Киеву по-прежнему разрешено использовать американское вооружение только для ударов по целям вдоль границы.
Wikipedia / Bernd vdB