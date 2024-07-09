США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России

Вашингтон не изменил позицию насчёт ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России. Об этом на брифинге сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется", — сообщил Кирби.