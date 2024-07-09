США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
Белый дом: США не станут снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
Вашингтон не изменил позицию насчёт ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России. Об этом на брифинге сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется", — сообщил Кирби.
Напомним, в конце мая Украина получила от Джо Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Киеве. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Также стало известно, что Белый дом разрешит Киеву использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS. Тем временем в Пентагоне уточнили, что США не одобряли нанесение ударов американским оружием вглубь России. Там пояснили, что Байден разрешил Киеву использовать американское оружие только для нанесения ударов по российской территории, которая граничит с Харьковской областью.
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