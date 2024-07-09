Вашингтон координирует ракетные атаки ВСУ и не стесняется называть себя соучастником преступлений киевского режима. Об этом сообщил лидер ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом он прокомментировал заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что ВСУ наносят удары по Крыму американскими ракетами ATACMS. По словам Слуцкого, данное признание является верхом цинизма.

"США, по сути, не стесняются назвать себя прямыми соучастниками преступлений киевского режима и расписываются в коллективной ответственности за убийство мирных граждан и теракты на российской территории, организованные хунтой нелегитимного клоуна", — написал лидер ЛДПР в телеграм-канале.