"Россия ответит": Слуцкий назвал верхом цинизма признание Белого дома об ударах ВСУ по Крыму
Слуцкий: США не стесняются называть себя прямыми соучастниками преступлений Киева
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Обложка © Telegram / Слуцкий
Вашингтон координирует ракетные атаки ВСУ и не стесняется называть себя соучастником преступлений киевского режима. Об этом сообщил лидер ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Таким образом он прокомментировал заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что ВСУ наносят удары по Крыму американскими ракетами ATACMS. По словам Слуцкого, данное признание является верхом цинизма.
"США, по сути, не стесняются назвать себя прямыми соучастниками преступлений киевского режима и расписываются в коллективной ответственности за убийство мирных граждан и теракты на российской территории, организованные хунтой нелегитимного клоуна", — написал лидер ЛДПР в телеграм-канале.
Озвученное Кирби заявление является очередным подтверждением того, что координация ракетных атак ВСУ ведётся при непосредственном участии Вашингтона, продолжил Слуцкий. В этой связи он подчеркнул, что "Россия обязательно ответит".
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. В городе усилили меры безопасности после атаки на пляж.