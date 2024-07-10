Три человека погибли при падении экскурсионного самолёта в Татарстане
Легкомоторный экскурсионный самолет Cessna-17 рухнул в районе населённого пункта Камское Устье в Татарстане. По данным ТАСС, на борту было четыре человека, из них трое погибли, в том числе ребёнок, а ещё один пострадал.
Три человека погибли при падении экскурсионного самолёта в Татарстане. Видео © Mash Iptash
Как пишет Mash Iptash, самолёт рухнул возле кемпинга и вспыхнул. Очевидцы вытащили из кабины мужчину с переломами, он в сознании.
А ранее в петербургском аэропорту Пулково произошло задымление пассажирского самолёта авиакомпании "Ямал", который выполнял рейс Салехард – Санкт-Петербург.
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