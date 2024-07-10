Life.ru публикует страшные фото с места крушения экскурсионного самолёта в Татарстане
При крушении самолёта в Татарстане погибли пилот и мать с дочерью
В распоряжении SHOT оказались фото с места крушения легкомоторного экскурсионного самолёта Cessna 17 в Татарстане, в результате которого погибло три человека. После падения борта произошёл пожар, тела погибших сильно обгорели.
По данным телеграм-канала, пилот проводил экскурсию для семьи из трёх человек. Погибли он сам, а также мать и дочь. Глава семейства выжил, он госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта". Максимальное наказание — семь лет колонии.
Напомним, легкомоторный экскурсионный самолёт Cessna 17 рухнул в районе населённого пункта Камское Устье в Татарстане. На борту было четыре человека, из них трое погибли, в том числе ребёнок.