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10 июля, 08:23

Энергодар подвергся массированной артиллерийской атаке ВСУ

ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Энергодару, в котором находится Запорожская АЭС. В результате электроснабжение города нарушено.

"Фиксируется террористический обстрел города Энергодара со стороны ВСУ. Нарушено штатное электроснабжение. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Часть базовых станций переведена на резервные источники питания", — написал в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По данным ТАСС, ВСУ, в частности, ударили по водозабору, находящемуся в Энергодаре, в здании выбиты стёкла, но, к счастью, пострадавших нет.

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При этом ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал прекратить удары по запорожскому Энергодару, где расположена крупнейшая в Европе АЭС, поскольку они противоречат принципам безопасности.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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