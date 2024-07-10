Энергодар подвергся массированной артиллерийской атаке ВСУ

ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Энергодару, в котором находится Запорожская АЭС. В результате электроснабжение города нарушено.

"Фиксируется террористический обстрел города Энергодара со стороны ВСУ. Нарушено штатное электроснабжение. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Часть базовых станций переведена на резервные источники питания", — написал в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По данным ТАСС, ВСУ, в частности, ударили по водозабору, находящемуся в Энергодаре, в здании выбиты стёкла, но, к счастью, пострадавших нет.