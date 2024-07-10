Юрист разочаровал россиян расценками на возмездие хамам из домовых чатов

Закон о запрете оскорблений в общедомовых чатах не будет востребован в России, поскольку для того, чтобы привлечь к ответственности обидчика, придётся потратить немало средств и усилий. Скриншотов не будет достаточно, предупредил юрист Дмитрий Кваша.

"Просто за мат в общедомовых чатах оштрафовать человека вряд ли удастся. Для этого надо ухитриться и потратить немало ресурсов, чтобы привлечь такого нарушителя к ответственности. Понятно, что общедомовой чат может быть признан условным общественным местом, но всё равно, чтобы привлечь человека за нецензурную брань, должен найтись инициатор, который обидится и соберёт все факты оскорбления", — объяснил Кваша в беседе с "Вечерней Москвой".

Чтобы добиться наказания для обидчика, вам придётся сначала попросить помощи у юриста, потом у нотариуса и в конце у специалиста для проведения лингвистической экспертизы. Ну и главное — необходимо потратить на всё это немаленькую сумму, примерно тысяч 30, а может и больше.

Если же добиться результата получится, то домового хейтера могут привлечь к ответственности по статьям, которые касаются унижений чести и достоинства человека и нанесения морального вреда. Но всё это получится опять же, если вина обидчика будет доказана. В связи с вышеперечисленным юрист считает, что данное нововведение вряд ли будет востребовано среди жителей нашей страны.