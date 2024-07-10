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10 июля, 09:57

Стюард нанёс травму капитану сборной Испании, пытаясь остановить фаната на поле

Капитан сборной Испании по футболу Альваро Мората получил травму ноги из-за действий стюарда, который пытался остановить болельщика, выбежавшего на газон к игрокам после матча Испания — Франция в рамках "Евро-2024", но поскользнулся и врезался в испанского спортсмена. Запись досадного происшествия распространяется в социальных сетях.

Момент инцидента на поле. Видео © X / sportclan.ru

На опубликованном ролике видно, как крупный мужчина скользит на газоне и врезается в футболиста. После этого Мората хватается за правое бедро и начинает прыгать на левой ноге. Впоследствии капитан испанцев сам покинет поле, несмотря на сильную хромоту.

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Напомним, что встреча с французской сборной закончилась победой испанцев и вывела "красную фурию" в финал футбольного чемпионата Европы. Игра завершилась в основное время при счёте 2:1. Второй финалист определится сегодня в матче сборных Англии и Нидерландов. Сам финал состоится 14 июля в Берлине.

Обложка ©

X / sportclan.ru

Юрий Лысенко
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