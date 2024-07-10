Эксперт раскрыл минусы введения туристического налога

Новый туристический налог сильно ударит по отелям, предлагающим проживание по системе "полный пансион", а также по постояльцам таких гостиниц. Об этом сообщил руководитель Комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с "Ридусом". По его словам, туристический налог рассчитывается в относительных цифрах, то есть выбирающие более дорогой отдых должны платить больше, хотя цена путёвки не всегда говорит о высоких доходах граждан.

"Часто семьи на отдыхе предпочитают пансионаты и отели, предлагающие полный комплекс услуг — "полный пансион" или "всё включено". В этом случае можно не бегать с детьми, чтобы найти, где накормить ребёнка. Как следствие, эта поездка будет дороже по сравнению с обычным размещением. Поэтому новый налог ударит больно по людям, которые едут на санаторно-курортное лечение, и семьям с детьми", — заметил Уманский.

Он также отметил другой минус нового закона. По его словам, больше всего придётся платить официальным отелям, в то время как люди, сдающие квартиры на курортах, продолжат обходить сбор и туристический налог. При этом эксперт выразил уверенность в том, что в российских регионах необходимо увеличивать доход от туризма.

"Мы поддержали предложение Министерства экономического развития. Они предлагали сделать сбор с номера, сделать единый реестр средств размещения с количеством номеров и обеспечить простой платёж с каждого номера. Регионы легко могли бы это контролировать", — отметил эксперт.