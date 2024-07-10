В Турции развернулись "пляжные" протесты из-за шезлонгов отелей

Нешуточные страсти охватили турецкие курорты в связи с оккупацией пляжей отелями и предприятиями. Об этом сообщил портал "Турпром" со ссылкой на заявление Рабочей партии республики, представители которой недовольны присвоением пляжных зон гостиницами, что подразумевает закрытие доступа для прогуливающихся мимо людей.

С негодующей толпой уже столкнулись в городе Фоча, находящемся на побережье Эгейского моря. Причины в том, что кафе и рестораны обустраивают свои зоны, занимая весь пляж шезлонгами и зонтиками, создавая таким образом препятствия туристам и местным жителям. Народ недоволен, что заведения забывают о статье Конституции республики, которая гарантирует "право на свободу передвижения".

Активисты, вышедшие на протесты, требуют от властей разобраться со своевольными отельерами.