В Турции развернулись "пляжные" протесты из-за шезлонгов отелей
Активисты в Турции недовольны, что рестораны занимают пляжи своими шезлонгами
Нешуточные страсти охватили турецкие курорты в связи с оккупацией пляжей отелями и предприятиями. Об этом сообщил портал "Турпром" со ссылкой на заявление Рабочей партии республики, представители которой недовольны присвоением пляжных зон гостиницами, что подразумевает закрытие доступа для прогуливающихся мимо людей.
С негодующей толпой уже столкнулись в городе Фоча, находящемся на побережье Эгейского моря. Причины в том, что кафе и рестораны обустраивают свои зоны, занимая весь пляж шезлонгами и зонтиками, создавая таким образом препятствия туристам и местным жителям. Народ недоволен, что заведения забывают о статье Конституции республики, которая гарантирует "право на свободу передвижения".
Активисты, вышедшие на протесты, требуют от властей разобраться со своевольными отельерами.
Ранее беспрецедентный отток туристов обрушил цены на отдых в Турции в июле, заставив владельцев гостиниц поумерить аппетит после взвинчивания цен. Однако турецкий вариант всё ещё остаётся довольно дорогим из-за курса валют.
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