"Очевидный перекос на рынке": Медведев призвал задуматься о зарплатах инженеров

Оплата труда курьеров не должна превышать заработную плату инженеров. На это указал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе совещания по совершенствованию трудового законодательства.

"Оплата труда курьера не может быть больше, чем инженера. Это очевидный перекос на рынке, при том, что он требует всё больше людей, которые занимаются обслуживающими функциями", — сказал он.

Медведев назвал ситуацию отклонением от нормы и поводом для государства, а в частности "Единой России", поразмыслить над тем, как она может быть отрегулирована. Он отметил, что сфера обслуживания вне всяких сомнений важна, но и реальному производству должно уделяться всё необходимое внимание, так как в перспективе масштабный исход людей из сектора промышленности в отрасль услуг может обернуться реальными проблемами для экономики. А сейчас этот вопрос стоит особо остро в условиях проведения спецоперации, когда рабочей силы не хватает. Проблема глобальна и требует участия всех в государстве, подытожил председатель "Единой России".