"Очевидный перекос на рынке": Медведев призвал задуматься о зарплатах инженеров
Медведев: Оплата труда курьеров не должна превышать зарплаты инженеров
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Оплата труда курьеров не должна превышать заработную плату инженеров. На это указал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе совещания по совершенствованию трудового законодательства.
"Оплата труда курьера не может быть больше, чем инженера. Это очевидный перекос на рынке, при том, что он требует всё больше людей, которые занимаются обслуживающими функциями", — сказал он.
Медведев назвал ситуацию отклонением от нормы и поводом для государства, а в частности "Единой России", поразмыслить над тем, как она может быть отрегулирована. Он отметил, что сфера обслуживания вне всяких сомнений важна, но и реальному производству должно уделяться всё необходимое внимание, так как в перспективе масштабный исход людей из сектора промышленности в отрасль услуг может обернуться реальными проблемами для экономики. А сейчас этот вопрос стоит особо остро в условиях проведения спецоперации, когда рабочей силы не хватает. Проблема глобальна и требует участия всех в государстве, подытожил председатель "Единой России".
Ранее Life.ru рассказывал о результатах исследования, которое показало, что зарплаты курьеров по России выросли на 15% за минувший год. А спрос работодателей на их услуги только за прошлый апрель увеличился в сравнении с 2023 годом на 20%. Вакансия продолжает оставаться самой массовой и за тот же апрель составила более 5% от всей суммы предложений о работе.