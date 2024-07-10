ВС России за сутки уничтожили МиГ-29 и полсотни беспилотников ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили украинский военный самолёт Миг-29, а также поразили 55 БПЛА ВСУ. Кроме того, российским бойцам удалось ликвидировать другую технику, поставленную Западом киевскому режиму. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее Life.ru писал, что армия России в ночь на 10 июля совершила серию атак по военным объектам на украинской территории, взрывы прозвучали в селе Беленькое Запорожской области, в Снигирёвке и Павловке Николаевской области, а также в городах Ровно и Одессе. К слову, в Ровно прозвучали три хлопка. Местные считают, что удары наносились по военной части.