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Регион
10 июля, 10:43

ВС России за сутки уничтожили МиГ-29 и полсотни беспилотников ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили украинский военный самолёт Миг-29, а также поразили 55 БПЛА ВСУ. Кроме того, российским бойцам удалось ликвидировать другую технику, поставленную Западом киевскому режиму. Об этом сообщили в Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотных летательных аппаратов, четыре оперативно-тактические ракеты "ATACM" производства США, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции", — говорится в сообщении ведомства.

Главные новости СВО: Генштаб ВСУ привлекает западных операторов дронов для обороны Часова Яра, в Европе создаётся "Украинский легион", ситуация 10 июля
Главные новости СВО: Генштаб ВСУ привлекает западных операторов дронов для обороны Часова Яра, в Европе создаётся "Украинский легион", ситуация 10 июля

Ранее Life.ru писал, что армия России в ночь на 10 июля совершила серию атак по военным объектам на украинской территории, взрывы прозвучали в селе Беленькое Запорожской области, в Снигирёвке и Павловке Николаевской области, а также в городах Ровно и Одессе. К слову, в Ровно прозвучали три хлопка. Местные считают, что удары наносились по военной части.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Палинчак

Александра Мышляева
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