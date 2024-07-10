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10 июля, 11:04

Вторая пациентка с почкой свиньи умерла спустя 3 месяца после пересадки

В США умерла пациентка с пересаженной генно-модифицированной свиной почкой

Лиза Пизано. Фото © YouTube / NYULangoneHealth

Лиза Пизано. Фото © YouTube / NYULangoneHealth

Женщина, которой была пересажена генно-модифицированная свиная почка, умерла в возрасте 54 лет. Жительница штата Нью-Джерси Лиза Пизано из США в своё время стала вторым реципиентом. Об этом со ссылкой на врачей Лангоновского медцентра Нью-Йоркского университета сообщает Independent.

Женщина страдала от почечной и сердечной недостаточности. 12 апреля 2024 года хирурги медицинского центра Нью-Йоркского университета Лангоне провели Лизе две операции и пересадили ей свиную почку. Спустя 47 дней врачам пришлось удалить орган и отправить пациентку на диализ.

После медицинских обследований улучшений Пизано не почувствовала, а наоборот: состояние начало ухудшаться. 7 июля женщина умерла в хосписе, не прожив трёх месяцев после пересадки.

NYT: В США врачи впервые пересадили человеку сердце свиньи
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"Лиза помогла нам приблизиться к пониманию будущего, в котором никому не придётся умирать, чтобы другой человек мог жить", сказал один из хирургов.

При этом женщина стала уже второй пациенткой, которая перенесла подобную трансплантацию. Первым был американец Ричард Слейман. Операцию для него провели в Массачусетской больнице общего профиля в марте 2024 года. Спустя почти два месяца после хирургического вмешательства госпиталь сообщил о смерти Слэймана.

Наталья Афонина
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