Вторая пациентка с почкой свиньи умерла спустя 3 месяца после пересадки
В США умерла пациентка с пересаженной генно-модифицированной свиной почкой
Лиза Пизано. Фото © YouTube / NYULangoneHealth
Женщина, которой была пересажена генно-модифицированная свиная почка, умерла в возрасте 54 лет. Жительница штата Нью-Джерси Лиза Пизано из США в своё время стала вторым реципиентом. Об этом со ссылкой на врачей Лангоновского медцентра Нью-Йоркского университета сообщает Independent.
Женщина страдала от почечной и сердечной недостаточности. 12 апреля 2024 года хирурги медицинского центра Нью-Йоркского университета Лангоне провели Лизе две операции и пересадили ей свиную почку. Спустя 47 дней врачам пришлось удалить орган и отправить пациентку на диализ.
После медицинских обследований улучшений Пизано не почувствовала, а наоборот: состояние начало ухудшаться. 7 июля женщина умерла в хосписе, не прожив трёх месяцев после пересадки.
"Лиза помогла нам приблизиться к пониманию будущего, в котором никому не придётся умирать, чтобы другой человек мог жить", — сказал один из хирургов.
При этом женщина стала уже второй пациенткой, которая перенесла подобную трансплантацию. Первым был американец Ричард Слейман. Операцию для него провели в Массачусетской больнице общего профиля в марте 2024 года. Спустя почти два месяца после хирургического вмешательства госпиталь сообщил о смерти Слэймана.