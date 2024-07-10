Вторая пациентка с почкой свиньи умерла спустя 3 месяца после пересадки

Женщина, которой была пересажена генно-модифицированная свиная почка, умерла в возрасте 54 лет. Жительница штата Нью-Джерси Лиза Пизано из США в своё время стала вторым реципиентом. Об этом со ссылкой на врачей Лангоновского медцентра Нью-Йоркского университета сообщает Independent.

Женщина страдала от почечной и сердечной недостаточности. 12 апреля 2024 года хирурги медицинского центра Нью-Йоркского университета Лангоне провели Лизе две операции и пересадили ей свиную почку. Спустя 47 дней врачам пришлось удалить орган и отправить пациентку на диализ.

После медицинских обследований улучшений Пизано не почувствовала, а наоборот: состояние начало ухудшаться. 7 июля женщина умерла в хосписе, не прожив трёх месяцев после пересадки.

"Лиза помогла нам приблизиться к пониманию будущего, в котором никому не придётся умирать, чтобы другой человек мог жить", — сказал один из хирургов.