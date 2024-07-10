Соратник Кадырова поставил на место "нацистское отродье" эпичным видео с украинскими пленными

Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев выложил в своём телеграм-канале ролик с пленными украинскими бойцами. Там он указал на то, что чеченские бойцы, в отличие от украинских солдат, не сдавались противнику добровольно.

Дудаев об отличиях украинских и чеченских военнопленных. Видео © Telegram / Ахмед Дудаев

"Ты, нацистское отродье, хвалишься тем, что вы смогли захватить пару чеченцев, а мы можем вам здесь показать целое отделение 5-й штурмовой бригады, которое находится в плену у российской стороны", — обратился Дудаев к украинскому блогеру с YouTube-канала Apostle Dmytro Karpenko, где было выложено видео с пленными чеченцами.

По словам министра, двое военнослужащих из Чечни были захвачены в плен, пока находились "в отключке" из-за полученных ранений. А те бойцы, которые за спиной Дудаева, сдались в плен ВС России по своей воле, поскольку хотели разорвать все свои связи с киевским режимом.