Адвокат Роберт Кеннеди – младший счёл убийство пленных солдат Вооружённых сил Российской Федерации в зоне СВО военным преступлением. По его словам, бойцами украинской армии управляют американские подразделения, которые позволяют без суда казнить российских военных.

"На Украине не должно быть подразделений под американским руководством. Пришло время установить мир на Украине и вернуть сотни миллиардов долларов домой", — написал он на своей странице в X.