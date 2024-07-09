Кеннеди-младший назвал военным преступлением убийства ВСУ российских пленных
Адвокат Роберт Кеннеди – младший счёл убийство пленных солдат Вооружённых сил Российской Федерации в зоне СВО военным преступлением. По его словам, бойцами украинской армии управляют американские подразделения, которые позволяют без суда казнить российских военных.
"На Украине не должно быть подразделений под американским руководством. Пришло время установить мир на Украине и вернуть сотни миллиардов долларов домой", — написал он на своей странице в X.
Напомним, газета The New York Times со ссылкой на немецкого военного врача сообщила о том, что военные ВСУ застрелили раненого пленного ВС РФ, который просил о медпомощи. Позже посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима отметил, что эту информацию проверят.
ТАСС / EPA / JUSTIN LANE