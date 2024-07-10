В Петербурге открылся исторический фестиваль ко Дню воинской славы России

В Сампсониевском саду Санкт-Петербурга стартовал культурно-исторический фестиваль ко Дню воинской славы России. Это ежегодное мероприятие, которое проводят 10 июля в честь победы Русской армии в Полтавской битве. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Также в текущем году на фестивале планируют отметить ещё одну значимую дату — 315 лет со дня победы Петра Великого в Северной войне. В рамках праздников на территории Сампсониевского сада появятся игровые интерактивные зоны, которые посвятят различным векам истории России. Для самых активных представителей молодёжи и семей с детьми проведут различные тематические мастер-классы. Гости смогут попробовать свои силы в массовом фехтовании на безопасном мягком оружии.

Кульминацией всего праздника станет военно-историческая реконструкция: "Полтавское сражение". В конце дня для гостей состоится фестиваль огненного и светового шоу.