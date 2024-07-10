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10 июля, 12:03

Дагестанские рыбаки показали зрелищное видео пролёта двух "Калибров" над Каспием

Рыбаки сняли на видео пролёт российских ракет "Калибр" над Каспийским морем

Российская ракета "Калибр" над Каспием. Фото © t.me / ekho_dagestana1

Российская ракета "Калибр" над Каспием. Фото © t.me / ekho_dagestana1

Российские ракеты "Калибр" пролетели в нескольких десятках метров от дагестанских мужчин, которые рыбачили на лодках в Каспийском море. Зрелище они смогли заснять на камеру и выложили кадры в Сеть.

Российская ракета "Калибр" над Каспием. Видео © t.me / ekho_dagestana1

"Ракета на нас летит! Вот она! Ë-моё, вот вторая!" кричат очевидцы за кадром. Рыбаки были ошеломлены пролётом "Калибров". По их голосу слышно, что они в восторге от такого экстремального зрелища. Кадры были сняты 8 июля.

Это был "частный показ" для дагестанских рыбаков, а жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга смогли увидеть в небе европейскую ракету-носитель Ariane 6, пуск которой состоялся из Франции.

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Владимир Озеров
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