Дагестанские рыбаки показали зрелищное видео пролёта двух "Калибров" над Каспием
Рыбаки сняли на видео пролёт российских ракет "Калибр" над Каспийским морем
Российская ракета "Калибр" над Каспием. Фото © t.me / ekho_dagestana1
Российские ракеты "Калибр" пролетели в нескольких десятках метров от дагестанских мужчин, которые рыбачили на лодках в Каспийском море. Зрелище они смогли заснять на камеру и выложили кадры в Сеть.
Российская ракета "Калибр" над Каспием. Видео © t.me / ekho_dagestana1
"Ракета на нас летит! Вот она! Ë-моё, вот вторая!" — кричат очевидцы за кадром. Рыбаки были ошеломлены пролётом "Калибров". По их голосу слышно, что они в восторге от такого экстремального зрелища. Кадры были сняты 8 июля.
Это был "частный показ" для дагестанских рыбаков, а жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга смогли увидеть в небе европейскую ракету-носитель Ariane 6, пуск которой состоялся из Франции.