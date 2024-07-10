Дагестанские рыбаки показали зрелищное видео пролёта двух "Калибров" над Каспием

Российские ракеты "Калибр" пролетели в нескольких десятках метров от дагестанских мужчин, которые рыбачили на лодках в Каспийском море. Зрелище они смогли заснять на камеру и выложили кадры в Сеть.

Российская ракета "Калибр" над Каспием. Видео © t.me / ekho_dagestana1

"Ракета на нас летит! Вот она! Ë-моё, вот вторая!" — кричат очевидцы за кадром. Рыбаки были ошеломлены пролётом "Калибров". По их голосу слышно, что они в восторге от такого экстремального зрелища. Кадры были сняты 8 июля.