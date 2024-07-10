Девушка сняла на камеру трагичную гибель жениха, на спор прыгнувшего с моста в Москве

В Москве мужчина погиб, на спор прыгнув в воду с Крылатского моста. Его невеста снимала смертельный номер на камеру и не сразу осознала, что именно произошло с её возлюбленным. Запись опубликовал Mash.

В Москве мужчина погиб, прыгнув в воду с Крылатского моста. Видео © Telegram / Mash

28-летний Павел из Волгоградской области проводил время на пляже под злополучным мостом вместе со своей девушкой и её подругой. Речь зашла о прыжках в воду с высоты и необходимой для этого смелости. У Павла её оказалось достаточно. К несчастью, сам прыжок получился максимально неудачным: мужчина ударился о поверхность воды плашмя и сразу же потерял сознание. Когда прибывшие к месту ЧП спасатели достали смельчака из воды, он был уже мёртв.