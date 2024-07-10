Девушка сняла на камеру трагичную гибель жениха, на спор прыгнувшего с моста в Москве
Mash: В Москве мужчина погиб, на спор прыгнув в воду с Крылатского моста
В Москве мужчина погиб, на спор прыгнув в воду с Крылатского моста. Его невеста снимала смертельный номер на камеру и не сразу осознала, что именно произошло с её возлюбленным. Запись опубликовал Mash.
В Москве мужчина погиб, прыгнув в воду с Крылатского моста. Видео © Telegram / Mash
28-летний Павел из Волгоградской области проводил время на пляже под злополучным мостом вместе со своей девушкой и её подругой. Речь зашла о прыжках в воду с высоты и необходимой для этого смелости. У Павла её оказалось достаточно. К несчастью, сам прыжок получился максимально неудачным: мужчина ударился о поверхность воды плашмя и сразу же потерял сознание. Когда прибывшие к месту ЧП спасатели достали смельчака из воды, он был уже мёртв.
Ранее Life.ru рассказывал о другом печальном случае, когда сомнительное решение стоило человеку жизни. Всё произошло в Королёве, где 36-летний мужчина остался переночевать у новых знакомых и наутро обнаружил себя в запертой снаружи квартире, где помимо него спали ещё несколько малознакомых человек. Он не смог найти ключ от двери и, отказавшись от идеи будить остальных, решил спуститься на землю через балкон седьмого этажа с помощью простыни. Увы, но удержаться у него не вышло, мужчина сорвался и погиб от полученных травм до прибытия медиков.
Telegram / Mash