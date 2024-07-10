Подростку-пироману из Москвы вынесли приговор за сожжение 14-летнего друга заживо

В суде прошло заседание по делу о 16-летнем подростке, который облил бензином своего 14-летнего приятеля и поджёг на детской площадке в Москве. Было решено назначить поджигателю наказание в виде пяти лет воспитательной колонии. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своём телеграм-канале.

Суд приговорил к пяти годам воспитательной колонии подростка, который поджёг своего друга. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Суд изучил материалы уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, который на детской площадке вылил на своего 14-летнего товарища горючую жидкость, а затем поджёг его. Юного злоумышленника признали виновным по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью).

"С учётом позиции прокурора ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в воспитательной колонии", — рассказали в московской прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу, юный фигурант может его обжаловать.