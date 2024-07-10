Подростку-пироману из Москвы вынесли приговор за сожжение 14-летнего друга заживо
Подросток, спаливший друга в Москве, приговорён к 5 годам воспитательной колонии
Место убийства подростка, которого сжёг заживо друг. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
В суде прошло заседание по делу о 16-летнем подростке, который облил бензином своего 14-летнего приятеля и поджёг на детской площадке в Москве. Было решено назначить поджигателю наказание в виде пяти лет воспитательной колонии. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своём телеграм-канале.
Суд приговорил к пяти годам воспитательной колонии подростка, который поджёг своего друга. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Суд изучил материалы уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, который на детской площадке вылил на своего 14-летнего товарища горючую жидкость, а затем поджёг его. Юного злоумышленника признали виновным по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью).
"С учётом позиции прокурора ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в воспитательной колонии", — рассказали в московской прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу, юный фигурант может его обжаловать.
Жуткая расправа произошла в июне 2023 года в Москве в Чечерском проезде в районе Южное Бутово. Подросток облил бензином своего приятеля на детской площадке и поджёг. Мальчика тушили куртками рабочие, которые стали свидетелями случившегося. У пострадавшего было обожжено 80% поверхности тела, он умер от жутких ожогов.