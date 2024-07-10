"Займёмся сексом": Зрители усмотрели гей-пропаганду в спектакле с пикантным названием

Депутат Госдумы Александр Спиридонов обратился к прокурору Москвы с просьбой провести проверку на предмет пропаганды ЛГБТ* в спектакле с интригующим названием "Займёмся сексом". Постановка выпускников лаборатории Дарьи Мазур была показана 29-го и 30 июня 2024 года на площадке "Театр.doc DOC industrial". Как утверждает в беседе с Life.ru сам парламентарий, к нему обратились сами зрители, которые были неприятно впечатлены увиденным на сцене.

Ко мне обратились люди, которые пришли на спектакль и были возмущены, что артисты со сцены пропагандируют однополые отношения. Напомню, что пропаганда ЛГБТ * у нас запрещена федеральным законом и за его нарушение установлена ответственность. Депутат Госдумы Александр Спиридонов.

В заявлении депутата на имя прокурора Москвы Дениса Попова (имеется в распоряжении редакции) указано, что в рамках мероприятия "распространялась информация, нарушающая действующий запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также смены пола".

"Прошу оказать содействие и провести прокурорскую проверку, дать правовую оценку проводимому спектаклю и принять соответствующие меры, защитив права неограниченного круга лиц в случае выявления факта их нарушения, в том числе направленные на пресечение проведения подобного представления", — сказано в документе.

"Займёмся сексом" позиционируется как документальный спектакль, в основе которого лежат фрагменты из интервью с людьми разного пола, взглядов, с разным бэкграундом. Как говорится в анонсе постановки, "есть вещи, объединяющие нас, — попытка узнать и полюбить себя, попытка исследовать мир".

Сама Дарья Мазур в разговоре с Life.ru не стала комментировать ситуацию вокруг спектакля и обвинений.

Ранее Life.ru писал о том, что в Екатеринбурге разразился настоящий скандал из-за театральной постановки, в которой мальчики переоделись в женские платья. Спектакль, посвящённый шедеврам мирового кинематографа, прошёл в гимназии № 104. Из-за завирусившегося в Сети снимка руководителей учебного заведения обвинили в пропаганде ЛГБТ*.