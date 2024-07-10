Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 13:21

ВС РФ ударили по целям в порту Одессы с применением комплекса "Утёс"

Бойцы вооружённых сил России ударили по военным целям в порту Одессы. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, солдаты ВС РФ для ликвидации использовали береговой ракетный комплекс (БРК) "Утёс".

"Армия применила БРК "Утёс" для удара по целям в порту Одессы", — сказал собеседник агентства.

Главные новости СВО: Генштаб ВСУ привлекает западных операторов дронов для обороны Часова Яра, в Европе создаётся "Украинский легион", ситуация 10 июля
Главные новости СВО: Генштаб ВСУ привлекает западных операторов дронов для обороны Часова Яра, в Европе создаётся "Украинский легион", ситуация 10 июля

Ранее Life.ru сообщал, российская армия в ночь на 10 июля совершила серию атак по военным объектам на украинской территории, взрывы прозвучали в селе Беленькое Запорожской области, в Снигирёвке и Павловке Николаевской области, а также в городах Ровно и Одессе. Местные жители отметили, что скорее всего под удар попала военная часть ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров