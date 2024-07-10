ВС РФ ударили по целям в порту Одессы с применением комплекса "Утёс"

Бойцы вооружённых сил России ударили по военным целям в порту Одессы. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, солдаты ВС РФ для ликвидации использовали береговой ракетный комплекс (БРК) "Утёс".

Ранее Life.ru сообщал, российская армия в ночь на 10 июля совершила серию атак по военным объектам на украинской территории, взрывы прозвучали в селе Беленькое Запорожской области, в Снигирёвке и Павловке Николаевской области, а также в городах Ровно и Одессе. Местные жители отметили, что скорее всего под удар попала военная часть ВСУ.