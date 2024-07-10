Уголовное дело возбудили после публикации Life.ru об избиении девочки в детсаду в Видном

Прокуратура проверяет ситуацию с издевательствами над полуторагодовалой девочкой в частном детском саду в деревне Горки Ленинского округа города Видного в Московской области после публикации Life.ru. Об этом сообщила пресс-служба государственного органа по региону.

"Прокуратура проводит проверку в связи с размещённой в сети Интернет публикацией о нанесении телесных повреждений малолетней в детском клубе Ленинского городского округа. <...> На опубликованной аудиозаписи сотрудница клуба грубо разговаривает с плачущим ребёнком и применяет к девочке жестокие методы воспитания", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выяснят все обстоятельства случившегося, оценят действия должностных лиц, которые были ответственны за безопасность и здоровье детей, после чего будут приняты соответствующие меры реагирования. Также ход и итоги расследования по возбуждённому в рамках случившегося уголовному делу (по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") контролируются надзорным органом.