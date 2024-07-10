Уголовное дело возбудили после публикации Life.ru об избиении девочки в детсаду в Видном
Прокуратура проверит ситуацию с истязанием девочки в подмосковном детском саду
Прокуратура проверяет ситуацию с издевательствами над полуторагодовалой девочкой в частном детском саду в деревне Горки Ленинского округа города Видного в Московской области после публикации Life.ru. Об этом сообщила пресс-служба государственного органа по региону.
"Прокуратура проводит проверку в связи с размещённой в сети Интернет публикацией о нанесении телесных повреждений малолетней в детском клубе Ленинского городского округа. <...> На опубликованной аудиозаписи сотрудница клуба грубо разговаривает с плачущим ребёнком и применяет к девочке жестокие методы воспитания", — говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выяснят все обстоятельства случившегося, оценят действия должностных лиц, которые были ответственны за безопасность и здоровье детей, после чего будут приняты соответствующие меры реагирования. Также ход и итоги расследования по возбуждённому в рамках случившегося уголовному делу (по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") контролируются надзорным органом.
Напомним, что о ситуации стало известно сегодня после того, как мать полуторагодовалой девочки сообщила о том, что воспитательница детского сада применяла в отношении её дочери физическое и психологическое насилие. В качестве доказательства случившегося она предоставила запись с диктофона, который заранее положила в карман куртки ребёнка. На ней слышны отчаянные рыдания девочки и агрессивные высказывания педагога.
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