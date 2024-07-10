Путин: Число работающих россиян продолжает расти и достигло уже 74,1 млн
В России растёт количество занятых — эта цифра составляет уже 74,1 млн против 73,4 млн год назад. Кроме того, безработица остаётся на исторически рекордно низком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"У нас по сравнению с прошлым годом — в прошлом году было 73,4 млн работающих — в этом году уже 74,1 млн работающих. Открыто более 2 млн вакансий, и безработица на рекордно исторически низком уровне — 2,6%", — отметил глава государства.
О том, что в России фиксируется рекордно низкая безработица, Владимир Путин ранее сообщил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам главы государства, в апреле 2024 года этот показатель составил 2,6%.
Life.ru