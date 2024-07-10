На Урале "накрыли" порностудию с азиатскими вебкамщицами

В Екатеринбурге полицейские "накрыли" вебкам-порностудию, которая транслировала эротический контент в одну из стран Восточной Азии. Контора начала работать в конце 2022-го. На платформе пользователи могли увидеть запрещёнку за предоплату.

Порностудия в Екатеринбурге. Фото © Telegram / Свердловская полиция

"Спецоперация проводилась в июле 2023 года. По подозрению в организации преступления задержаны двое граждан 1987 и 1992 года рождения, уроженцы одной из восточноазиатских республик. В сети силовиков угодили также 14 девушек и парней в возрасте от 18 до 22 лет — "актёров" online-трансляций", — рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых в беседе с URA.ru.

Сотрудники вебкам-порностудии после задержания. Фото © Telegram / Свердловская полиция

Уточняется, что сами актёры получали 1500 рублей за один час съёмок, также им шёл процент от так называемых донатов. Несмотря на необычный профиль компании, в ней действовали строгие правила. Например, сотрудникам запрещалось выпивать — за такое можно было схлопотать штраф.

Правоохранители уже изъяли из "офиса" всю технику для стримов. Было заведено уголовное дело, теперь обвиняемым грозит до шести лет тюрьмы. Одного из участников арестовали, другие находятся под подпиской. При этом уточняется, что уголовное преследование в отношении одного из организаторов прекратили из-за смерти.