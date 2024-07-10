Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 14:18

Ещё один российский бизнесмен добился исключения из санкционных списков ЕС

Европейский суд снял санкции с бывшего главы "Еврохима" Владимира Рашевского

Европейский суд в Люксембурге вывел из-под санкций бывшего руководителя "Еврохима" Владимира Рашевского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Бизнесмен, о котором идёт речь, попал под санкции Евросоюза 15 марта 2022 года — в рамках ещё четвёртого пакета ограничений. После включения в санкционные списки Рашевский оставил свою должность. Позже он обжаловал решение суда, заявив, что эту должность уже не занимает, и суд, судя по всему, пошёл ему навстречу.

"Просто нечего предложить": На Западе указали на неожиданный эффект санкций против России
"Просто нечего предложить": На Западе указали на неожиданный эффект санкций против России

Ранее мы писали, что бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин стал первым россиянином, которого исключили из санкционных списков по решению Европейского суда общей юрисдикции.

Обложка ©

wikimedia.org/ Belrudom

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Санкции против России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров