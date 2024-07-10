Ещё один российский бизнесмен добился исключения из санкционных списков ЕС

Бизнесмен, о котором идёт речь, попал под санкции Евросоюза 15 марта 2022 года — в рамках ещё четвёртого пакета ограничений. После включения в санкционные списки Рашевский оставил свою должность. Позже он обжаловал решение суда, заявив, что эту должность уже не занимает, и суд, судя по всему, пошёл ему навстречу.