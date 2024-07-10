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10 июля, 15:37

Блинкен обвинил Россию в попытках убийств в странах НАТО

Страны НАТО всё чаще сталкиваются с попытками убийств и саботажем. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, обвинив в происшествиях Россию.

"Каждый союзник сфокусирован на том факте, что мы видели атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы", — сказал на мероприятии вашингтонского саммита НАТО.

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Так, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в республике девять человек якобы обвиняются в диверсиях и саботаже по заказу России. Однако никаких доказательств польский политик не привёл. Несмотря на то, что расследование не завершилось, он переложил всю ответственность на РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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