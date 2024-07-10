Жители Новой Москвы не поленились и глубокой ночью вышли на улицу, чтобы накостылять надоедливому байкеру

В Новой Москве жители одной из многоэтажек избили байкера, который часто гонял у них под окнами ночью под окнами и сильно шумел. Об этом пишет SHOT, публикуя кадры с места.

В Новой Москве жители избили байкера, не дававшего спать ночами. Видео © SHOT

Как оказалось, москвичи уже на протяжении нескольких дней страдали от парочки безумных мотоциклистов, которые заводили своих железных коней в районе 3-4 утра. На полной скорости лихачи проезжали под окнами многоэтажки, а после уезжали до следующей ночи.

Вчера вечером байкер вновь появился под окнами дома на 3-й Нововатутинской улице. Жильцы обратились к нему с просьбой думать о других и не гонять в жилых районах, на что некультурный мотоциклист их послал куда подальше. Тогда местные не поленились и спустились вниз, чтобы преподать урок нарушителю тишины.

Ему уже на другом языке объяснили, что гонять ночью, не давая людям спать, — плохая идея. По словам самого мужчины, мотоцикл он купил несколько дней назад. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.