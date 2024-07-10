Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 16:05

Жители Новой Москвы не поленились и глубокой ночью вышли на улицу, чтобы накостылять надоедливому байкеру

SHOT: Жители Новой Москвы избили байкера, гонявшего ночью под окнами

В Новой Москве жители одной из многоэтажек избили байкера, который часто гонял у них под окнами ночью под окнами и сильно шумел. Об этом пишет SHOT, публикуя кадры с места.

В Новой Москве жители избили байкера, не дававшего спать ночами. Видео © SHOT

Как оказалось, москвичи уже на протяжении нескольких дней страдали от парочки безумных мотоциклистов, которые заводили своих железных коней в районе 3-4 утра. На полной скорости лихачи проезжали под окнами многоэтажки, а после уезжали до следующей ночи.

Вчера вечером байкер вновь появился под окнами дома на 3-й Нововатутинской улице. Жильцы обратились к нему с просьбой думать о других и не гонять в жилых районах, на что некультурный мотоциклист их послал куда подальше. Тогда местные не поленились и спустились вниз, чтобы преподать урок нарушителю тишины.

Ему уже на другом языке объяснили, что гонять ночью, не давая людям спать, — плохая идея. По словам самого мужчины, мотоцикл он купил несколько дней назад. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Отказали тормоза: В Дагестане погиб байкер, который на полной скорости влетел в придорожное кафе
Отказали тормоза: В Дагестане погиб байкер, который на полной скорости влетел в придорожное кафе

Ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае приезжие граждане избили подростков из-за замечания о пьянстве у Вечного огня. На ситуацию отреагировали следователи СК РФ. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина по данному факту возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров