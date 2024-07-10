"Какой-то пиар-ход": Эксперт раскрыл смысл запрета США экомаркировки для российской рыбы

Предложение по запрету экомаркировки для российской рыбы от американских сенаторов похоже на какой-то пиар-ход, уверен управляющий партнёр Agro & Food Communications Илья Березнюк.

"Мне кажется, это какой-то пиар-ход со стороны конкретных сенаторов в США, поскольку, на мой взгляд, не имеет особо никакого смысла для Штатов. В первую очередь потому, что напрямую сейчас рыбопродукция из России в Соединённые Штаты не поступает", — рассказал он в беседе с RT.

По словам специалиста, данная продукция сейчас может идти через третьи страны, например Китай. Напрямую на рынок сейчас "фактически ничего не идёт". В то же время для ЕС нет никакого смысла участвовать в этой инициативе, поскольку экспорт в европейские страны продолжается — российская продукция востребована.

"Да, вводятся в некоторых странах пошлины на ввозимую рыбопродукцию из России в зависимости от вида рыбы или прочих гидробионтов, но тем не менее всё равно экспорт идёт. Продукция нужна, как я и сказал, и востребована", — подчеркнул Березнюк.

Также в России существует своя маркировка "Честный знак". Она создана для внутреннего рынка на многие виды рыбопродукции. На неё подобные решения повлиять не могут, указал эксперт.