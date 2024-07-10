США продлили разрешение американцам платить налоги в России

Американские власти разрешили гражданам США платить налоги, сборы и импортные пошлины в России до 9 октября 2024 года. Соответствующий документ размещён на сайте Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина страны.

Стоит отметить, что ранее опубликованная от 12 апреля версия позволяла американцам проводить операции на территории нашей страны до 11 июля. Теперь же иностранные граждане смогут "приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты" и совершать другие подобные обязательные платежи в адрес Минфина или Центробанка до осени этого года.

Однако уточняется, что операции должны совершаться "в обычном порядке и быть необходимыми для повседневной деятельности" граждан и организаций США в нашей стране. Так, Вашингтон сделал исключение из антироссийских санкций в отношении Центрального банка, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния. В то же время стоит учитывать тот факт, что новая лицензия запрещает "дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США" счетов Минфина ЦБ и ФНБ.