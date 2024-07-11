Проект "Многодетная беременная" предложили расширить в Санкт-Петербурге

Депутаты и представители медицинских учреждений предложили расширить проект "Многодетная беременная" в Санкт-Петербурге. Планируется, что инициатива коснётся Кировского, Колпинского, Красносельского, Пушкинского и Петродворцового районов.

Несколько лет назад программа была запущена в городском роддоме. Её цель заключается в повышении доступности медицинского обслуживания многодетным мамам. Она предусматривает посещение всех специалистов за один визит, организацию присмотра за детьми в детских комнатах во время медосмотра, а также предоставление консультаций семейного психолога.

"Мы прекрасно понимаем, что те задачи, которые перед нами ставит президент сейчас, тем более в Год семьи, то, с чем сталкиваются многодетные семьи, в первую очередь многодетные мамы, — это очень большие проблемы. Если мы сможем, реализуем это в других районах и на базе других медучреждений и посмотрим, каким образом мы можем предоставить дополнительные услуги многодетным семьям", — отметил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Проект реализуется бесплатно по полису ОМС. За три года в нём успели поучаствовать свыше тысячи многодетных мам.