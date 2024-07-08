"Хороший подарок": Милонов предложил создать специальный авиатариф для отдыха многодетных семей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальный авиатариф для отдыха многодетных семей. С такой инициативой парламентарий выступил в понедельник, 8 июня, — в День семьи, любви и верности. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что для россиян это будет хорошим подарком.

"Хорошим подарком для многодетных семей будет право на специальный семейный тариф для поездок к месту отдыха раз в год не по адским ценам баснословным от авиакомпаний, а по специальным тарифам фиксированным, которые позволят семье хоть раз в год вместе отдохнуть. Сейчас для многодетных семей это просто невозможно", — отметил он.

Говоря об идее главы Комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной сделать 8 июля выходным для многодетных семей, Милонов подчеркнул, что предоставлять его надо по желанию: вероятно, не всем будет нужна такая возможность.

"Трое детей с точки зрения научной, демографической — это норма. Это не многодетность. Трое детей — это правильная, хорошая семья. Да, есть сложности, есть повышенные расходы, и от мер поддержки никто не отказывается, они должны выплачиваться", — считает депутат.

Он призвал пропагандировать образ жизни тех семей, где детей больше, чем тот минимум, который нужен для сохранения нации.

"Что касается праздника 8 июля. Если и давать выходной день, то только как раз тем, кто считается многодетным. Может быть, даже тем, у кого пять и более детей. Но это должно быть право оплачиваемого выходного дня для тех мам и пап, у которых больше пяти детей. Тогда мы можем действительно показать исключительность этого праздника", — подчеркнул Милонов.

Депутат призвал стимулировать социальными выплатами семьи, где воспитывается 5–7 детей. У таких мам и пап огромная разница в расходах и нагрузке по сравнению с теми, где имеется трое наследников, хотя все они считаются многодетными, обратил внимание собеседник Life.ru.