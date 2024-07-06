Семья Кравцовых с 18 детьми приехала в Москву по приглашению Путина

Многодетная семья Кравцовых из Ленинградской области приехала в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Супруг Евгений, его жена Ольга, недавно награждённая орденом "Мать-героиня", и их 18 детей уже наслаждаются подготовленной культурно-развлекательной программой.

Многодетная семья Кравцовых в Москве. Видео © mos.lenobl.ru

Пара познакомилась в 1998 году в Донецке, уже через два месяца они сыграли свадьбу и переехали в Сосновый Бор. Пополнение в ячейке общества было практически безостановочным — все дети родились с 2000 по 2022 год. Среди них есть несколько инвалидов по зрению. Евгений работает ведущим инженером по эксплуатации в реакторном цехе Ленинградской АЭС. По его словам, поездка получилась спонтанной: во время видеоконференции с главой государства одна из присутствовавших семей посетовала, что не смогла посетить столицу, и он предложил свою помощь. Уже на следующий день Кравцовым позвонили из Администрации Президента.

"Конечно, для наших детей это был очень неожиданный поворот, все с большим энтузиазмом восприняли. Особенно младшие стали готовиться в поездку, стали собирать свои рюкзачки, сумочки... Очень позитивный человек нас забрал, и уже начиная от подъезда у детей началось путешествие с массой эмоций — предвкушение экскурсий, новых встреч, знакомств. В общем, дорога была у нас прекрасная, комфортный поезд", — поделился Евгений.

С позитивом глава семейства говорит и об условиях проживания в гостинице, а у его детей, признаётся мужчина, "глаза разбегаются" от шведского стола и обилия вкусной еды. К слову, для Кравцовых уже провели первую экскурсию — в парке "Зарядье" у Кремля. Организаторы разделили младших и старших на две группы с разными программами.

Родители примкнули к ребятам в первой группе. Они посетили аттракцион "Полёт над Россией", "Полёт над Москвой" — захватывающее представление с полным погружением, в ходе которого семья увидела основные достопримечательности страны, даже Кавказ, Крым и Долину гейзеров на Камчатке. Всё это сопровождалось различными эффектами — брызгами воды и ветром.

"На детей произвело вау-эффект, как говорят. Настолько всё приближено к реальности, что посетители от неожиданности, испуга, страха, впечатлений кто радуется, кто плачет, кто смеётся. Эмоций было очень много положительных", — добавил отец.

Также у Кравцовых запланированы посещение Кремля, экскурсия по его территории, ВДНХ, Мосфильму, Московскому зоопарку, цирку и другим местам. Кроме того, ожидается немало встреч и дополнительные мероприятия. Евгений признаётся, что семью окружили заботой и вниманием, а дети остались в восторге.

"Мы с женой тоже рады, отдыхаем, освободили нас от кухни, заботы, это большая помощь. Выражаем искреннюю благодарность организаторам и лично Владимиру Владимировичу за заботу и попечение, по его распоряжению нас приняли очень сердечно", — добавил Евгений.