По поручению российского лидера Владимира Путина первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили многодетную семью Ирины Волги — женщины, удостоенной звания "мать-героиня". Вместе с мужем Олегом она воспитывает десять детей. Кириенко и Пушилин приехали в новый дом дружного семейства и поздравили с новосельем.

С этой семьёй в конце мая пообщался президент РФ Владимир Путин. В ходе беседы глава государства пообещал, что новые регионы будут успешно развиваться в составе России, ситуация будет меняться к лучшему, а безопасность местных жителей будет обеспечена.

Кириенко и Пушилин посетили в ДНР многодетную семью матери-героини Ирины Волги. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"Ирина Александровна и Олег Михайлович воспитывают десять детей, семья очень дружная, о чём совсем недавно они рассказали главе государства. Они очень благодарны Владимиру Владимировичу [Путину] за такое внимание к многодетным семьям", — отметил Пушилин.

Он добавил, что в этой семье царит атмосфера любви, а дети помогают друг другу и родителям. Как подчеркнул глава ДНР, это должно стать в России нормой, а государство будет и дальше создавать для этого все условия на федеральном и региональном уровнях.

Кроме того, Пушилин и Кириенко посетили среднюю школу № 34 в Мариуполе, на которую в 2022 году пришлось три прямых попадания. В результате здание получило значительные повреждения.

Пушилин и Кириенко посетили среднюю школу № 34 в Мариуполе. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"С первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко побывали в образовательном учреждении — осмотрели спортивный зал, новый пищеблок, специализированные кабинеты и помещение, где будет располагаться библиотека", — уточнил глава ДНР.

По его словам, ремонтом в школе занимается подрядчик из Москвы. Уже проведены работы по благоустройству территории и созданию спортивной площадки. Образовательное учреждение преображается на глазах и становится современным и комфортным для детей и учителей. В общей сложности в этом году в регионе отремонтируют 79 учебных заведений, причём работы завершены на 13. С каждым годом увеличивается количество школ, соответствующих высоким российским стандартам.