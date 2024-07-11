НАТО намерено расширять присутствие на Балканах и в Чёрном море
Североатлантический альянс намерен продолжать расширение сотрудничества на Западных Балканах и в Чёрном море. Этот регион имеет стратегическое значение, говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне.
В заявлении говорится, что НАТО "продолжит укреплять политический диалог и практическое сотрудничество" с Западными Балканами и причерноморскими странами.
"Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, стабильности и свободы судоходства в черноморском регионе," — гласит текст декларации.
В альянсе отметили, что поддерживают евроатлантические устремления заинтересованных стран этого региона.
Также в НАТО выступили с дерзким заявлением, призвав страны мира не оказывать России никакой военной помощи. По мнению участников блока, это способствует Москве и "таким образом продлевает" украинский конфликт.