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Регион
11 июля, 00:57

НАТО намерено расширять присутствие на Балканах и в Чёрном море

Североатлантический альянс намерен продолжать расширение сотрудничества на Западных Балканах и в Чёрном море. Этот регион имеет стратегическое значение, говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне.

В заявлении говорится, что НАТО "продолжит укреплять политический диалог и практическое сотрудничество" с Западными Балканами и причерноморскими странами.

"Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, стабильности и свободы судоходства в черноморском регионе," — гласит текст декларации.

В совместной декларации НАТО говорится о необратимом пути Украины в альянс
В совместной декларации НАТО говорится о необратимом пути Украины в альянс

В альянсе отметили, что поддерживают евроатлантические устремления заинтересованных стран этого региона.

Также в НАТО выступили с дерзким заявлением, призвав страны мира не оказывать России никакой военной помощи. По мнению участников блока, это способствует Москве и "таким образом продлевает" украинский конфликт.

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nato.int

Артур Лапсаков
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