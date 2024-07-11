Итальянский инженер объяснил, почему сменил родину на Россию и строит бизнес здесь

Инженер из Италии Джованни Петрициоли решил покинуть родину и не работать с местными фирмами, а уехать в Россию. Проблема оказалась в русофобии итальянцев, рассказал он RT.

Петрициоли ранее курировал интересы итальянских компаний в СССР. Три года назад принял решение сотрудничать с компаниями из стран БРИКС. Как только началась СВО, его старшую дочь начали травить в школе, называть проституткой, угрожать сжечь дом.

"Она пришла домой в слезах, я устроил в школе скандал. И я решил, что нужно всё продавать и уезжать в Россию. А сюда приезжать пару раз в год как туристы", — сообщил Джованни.

В России Петрициоли заключил трёхлетний договор с краснодарской фирмой, занимающейся созданием заводов и агрокомплексов. Он также курирует ряд договоров с компаниями из Турции, Китая и Ирана. Одновременно семья пытается продать всё имущество в Италии. Старшие дети перебрались в Австралию.