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11 июля, 02:15

Итальянский инженер объяснил, почему сменил родину на Россию и строит бизнес здесь

Инженер Петрициоли уехал из Италии в Россию из-за травли его дочери

Инженер из Италии Джованни Петрициоли решил покинуть родину и не работать с местными фирмами, а уехать в Россию. Проблема оказалась в русофобии итальянцев, рассказал он RT.

Петрициоли ранее курировал интересы итальянских компаний в СССР. Три года назад принял решение сотрудничать с компаниями из стран БРИКС. Как только началась СВО, его старшую дочь начали травить в школе, называть проституткой, угрожать сжечь дом.

"Она пришла домой в слезах, я устроил в школе скандал. И я решил, что нужно всё продавать и уезжать в Россию. А сюда приезжать пару раз в год как туристы", — сообщил Джованни.

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В России Петрициоли заключил трёхлетний договор с краснодарской фирмой, занимающейся созданием заводов и агрокомплексов. Он также курирует ряд договоров с компаниями из Турции, Китая и Ирана. Одновременно семья пытается продать всё имущество в Италии. Старшие дети перебрались в Австралию.

Ранее Life.ru писал, что более половины компаний из США, которые вели бизнес с РФ, продолжают работать в стране или с российскими организациями после февраля 2022 года. Некоторые из них приостановили инвестиции, ограничили сферу маркетинга или изменили имя и брендинг.

Обложка ©

Unsplash / Dmitry Ant

Анатолий Симоненко
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