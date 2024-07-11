В Госдуме исключили катастрофу с новым урожаем в России из-за погоды

Посевная кампания в России в этом году замедлилась из-за неблагоприятных погодных условий, и урожай получится меньше, чем в прошлые года, однако никакой катастрофы не случится. Об этом заявил депутат, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

"Катастрофы никакой не произойдёт", — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.

По его словам, серьёзных опасений за будущий урожай нет. Пока Минсельхоз даёт прогноз в районе 132 миллионов тонн зерна, для внутреннего потребления необходимо порядка 80 миллионов тонн. Даже с учётом погодных условий у государства будут излишки, которые можно продать в другие страны. В прошлом году, заметил депутат, благодаря экспорту зерновых Москва получила 45 миллиардов долларов.