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11 июля, 01:57

В Госдуме исключили катастрофу с новым урожаем в России из-за погоды

Депутат Сулейманов: Погодные условия не вызовут катастрофу при сборе урожая

Посевная кампания в России в этом году замедлилась из-за неблагоприятных погодных условий, и урожай получится меньше, чем в прошлые года, однако никакой катастрофы не случится. Об этом заявил депутат, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

"Катастрофы никакой не произойдёт", — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.

По его словам, серьёзных опасений за будущий урожай нет. Пока Минсельхоз даёт прогноз в районе 132 миллионов тонн зерна, для внутреннего потребления необходимо порядка 80 миллионов тонн. Даже с учётом погодных условий у государства будут излишки, которые можно продать в другие страны. В прошлом году, заметил депутат, благодаря экспорту зерновых Москва получила 45 миллиардов долларов.

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Ранее Life.ru рассказал дачникам, что можно посадить в июле. Есть даже возможность устроить себе "зелёный конвейер", который будет работать до конца лета.

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Freepik

Артур Лапсаков
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