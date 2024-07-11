Названы правила для владельцев pet-friendly-заведений

Если заведение решает заходить посетителям с питомцами, его владельцам необходимо придерживаться ряда правил. Их озвучили в пресс-службе "Роскачества".

"О том, что в зале могут быть животные, всех должны предупреждать на входе и таким образом, чтобы посетители точно заметили. Это позволит людям с аллергией или тем, кто не желает делить пространство с животными, выбрать другое заведение", — приводит сообщение организации RT.

Если питомцам внутри предлагается посуда, её необходимо держать и мыть отдельно от любой другой. А если помещение находится в субаренде, для внедрения этой функции необходимо получить разрешение от всех субарендаторов.

За соблюдением правил следят сотрудники общепита, а вот за своих питомцев отвечают хозяева, которым придётся компенсировать ущерб, если животное испортит имущество других людей или нанесёт вред их здоровью.