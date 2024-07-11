Увеличит рабочий день: Психолог объяснил, почему сиеста в России — плохая идея

Ввести в России сиесту может быть полезно для беременных и кормящих женщин, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Однако в большинстве случаев передышка на самые жаркие часы не требуется, рассказал РИА "ФедералПресс" психолог и лектор общества "Знание" Андрей Зберовский.

По его словам, в современном мире условия труда создаются, как правило, максимально комфортными для сотрудников благодаря удалённой работе, организации офисов, быстрой доставке прохладительных напитков. К тому же те, кто любит свою работу, не остановятся из-за жары, а у лентяев появится дополнительный повод отдохнуть.

"Важно и то, что на государственных и муниципальных предприятиях введение такой системы снизит эффективность работы, а в частной сфере собственники заинтересованы в росте доходов, а не в простое. Ведь если быть исторически и психологически честными, то система сиесты придумана и работала в семейной экономике, в семейном бизнесе, где от работы до дома и обратно — 100–300 метров, а не час езды на автобусе или метро. Плюс при сиесте люди часто работают вечером до 20–21 часа. Вряд ли подобный разорванный трудовой день длительностью до 20 часов в России кого-то устроит", — пояснил Зберовский.